Dans un communiqué diffusé ce matin, le Werder de Brême a officialisé son souhait de ne plus voir Naby Keita dans son équipe première. L’international guinéen et le club travaillent pour une porte de sortie…

5 matchs et 107 minutes, c’est le triste bilan de Naby Keita sous les couleurs du Werder de Brême. Arrivé en début de semaine des Jeux Olympiques Paris 2024, le capitaine du Syli National ne rentre plus dans les plans de l’équipe allemande et devra trouver un autre point de chute. De commun accord, les parties ont décidé de se séparer.

« Naby Keïta ne reviendra pas à l’entraînement avec l’équipe première, et continuera plutôt à s’entraîner individuellement en quête d’une nouvelle opportunité ailleurs… » a communiqué officiellement le club.

Sur les deux saisons, Naby Keita n’a joué que 13 matchs championnats disputés à cause de problèmes physiques. La fin semble de plus en plus proche pour le Maestro.