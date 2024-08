Winning International Group a procédé ce mercredi 7 août 2024 à la remise du drapeau guinéen à la 9e cohorte des bénéficiaires de la Bourse Sun Xiushun. La cérémonie s’est déroulée en présence du chef du gouvernement et des cadres du groupe Winning.

Monsieur Sun Xiushun, président de Winning International Group, finance personnellement ce programme de bourses qui vise à offrir aux fonctionnaires guinéens un renforcement des capacités et une formation en leadership, notamment dans les domaines de la gouvernance et du développement économique.

L’opérationnalisation de ce programme est assurée avec l’aide de Singapore Cooperation Enterprise (SCE), une agence gouvernementale de Singapour.

Le programme, très sélectif, forme de jeunes fonctionnaires âgés de 25 à 40 ans, ayant le potentiel de devenir de futurs administrateurs supérieurs, dirigeants et décideurs clés du secteur public.

Cette 9e promotion de boursiers, qui s’apprête à entamer son voyage à Singapour, est composée de 15 individus exceptionnels qui suivront un processus de formation complet : 10 jours à Singapour, 5 jours en Guinée, et à nouveau 7 jours à Singapour. Selon la Directrice générale de Winning Consortium Holding, représentante du donateur lors de cette cérémonie, cette approche garantit un équilibre entre exposition internationale et perspectives locales, préparant ainsi les boursiers à relever efficacement les défis à venir.

« Cette opportunité reflète votre travail acharné et votre potentiel. Alors que vous vous apprêtez à recevoir votre drapeau guinéen et que vous vous préparez à le porter à Singapour, souvenez-vous de la responsabilité qui vous incombe. Vous êtes les futurs leaders de la Guinée, et les connaissances et compétences que vous acquerrez joueront un rôle crucial dans l’avenir de la nation. Notre objectif est de vous doter non seulement de compétences techniques, mais aussi d’un développement personnel et d’une compréhension approfondie de la gouvernance publique. Nous espérons que vous reviendrez en Guinée prêts à impulser un changement positif et à contribuer de manière significative au progrès de la nation », a déclaré Mme Caroline Jiang Xiaobei.

Présidant cette cérémonie, le Premier ministre Amadou Oury Bah a prodigué de sages conseils aux bénéficiaires. « Le simple fait d’y aller est déjà une forme de découverte, profitez-en, ouvrez les yeux, mettez de côté vos préjugés. C’est ainsi que vous pourrez déconstruire vos idées préconçues. Je remercie le PDG du groupe Winning International, M. Sun, pour l’intérêt qu’il porte à la formation du capital humain et pour avoir pris l’initiative d’investir dans l’humain. Le groupe Winning est certes un groupe minier, mais notre principale ressource que nous devons valoriser, c’est la ressource humaine. Un pays ne peut réussir que lorsqu’il valorise ses compétences. Allez, faites vos découvertes, revenez, puis repartez pour vous en inspirer davantage ; cela vous permettra ensuite d’inventer ou d’adapter les choses que vous avez vues.»

Depuis son lancement en janvier 2018, ce programme a vu sa portée s’étendre, avec une formation subdivisée en trois phases : à Singapour (10 jours), en Guinée (5 jours), puis à nouveau à Singapour (7 jours). Chaque cohorte présente à la fin de chaque cycle un projet de classe réalisable au sponsor, mettant en évidence les principaux défis, le calendrier, les parties prenantes impliquées et le résultat attendu du projet.