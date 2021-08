Cliquez ici pour écouter l'article

Le Secrétaire fédéral de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Sorya Sorel Bangoura a été arrêté dans sa résidence.

«On me reproche d’avoir ouvert mon hôtel qui est exempté du décret présidentiel. Les hôtels et les motels peuvent ouvrir et fermer à 22 heures. Hier (6 août) à 19 h j’ai vu la police débarquer chez moi, dans mon hôtel résidence où j’habite. Il y avait des clients, ils leur ont demandé de sortir. On était 9, on est sorti. Ils nous ont embarqué, direction le commissariat central de la police de Matam. Arrivés là, j’ai plaidé, ils ont libéré les clients et moi je suis resté. Je suis encore là. […] J’ai appelé le Général Boubacar Kassé qui m’a dit qu’il parait que chez moi, c’est une boite de nuit, et que c’est plein. Je lui ai répondu que je réside là, c’est chez moi. Je lui ai demandé venir vérifier avant de dire que c’est une boite de nuit », a-t-il affirmé, dans des propos relayés par nos confrères de Guinéenews.