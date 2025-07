Pour faire face à la flambée des prix en cette période de soudure, le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME (MCIPME) a procédé, ce mardi 8 juillet 2025, à la signature d’un protocole d’accord avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG) et la Direction générale des Douanes. L’objectif : encadrer les prix de plusieurs denrées de première nécessité sur le marché guinéen.

La cérémonie, présidée par le secrétaire général du ministère, Mamadou Saliou Diaby, a marqué l’engagement des parties prenantes à mettre en œuvre des mesures concertées pour stabiliser les prix. « Cet accord vise à stabiliser les prix en fixant des plafonds raisonnables sur certaines denrées essentielles à l’échelle nationale », a déclaré M. Diaby, représentant la ministre Diaka Sidibé.

Il a par ailleurs salué l’implication du secteur privé, affirmant : « Nous apprécions l’engagement des opérateurs économiques à jouer pleinement leur rôle citoyen, tout en maintenant la viabilité de leurs activités. »

Du côté de la Chambre de commerce, son président Elhadj Mamadou Baldé a exprimé son soutien au dispositif. « Nous restons engagés aux côtés de l’État pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, et ce, à travers l’application stricte de ce protocole », a-t-il assuré.

Même son de cloche chez le Directeur national du Commerce intérieur et de la Concurrence, Mohamed Traoré, qui a salué « le sens élevé de responsabilité des acteurs du secteur privé », soulignant leur contribution « active à l’allègement du panier de la ménagère face aux défis alimentaires actuels ».

Ce protocole s’inscrit dans une démarche de renforcement du dialogue entre l’État et les acteurs économiques, en vue de contenir les hausses sur les produits de base tels que le riz, le sucre, la farine, l’huile végétale et le lait en poudre.