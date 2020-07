Ancien directeur du Bureau du développement de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique centrale, économiste du Fonds monétaire international (Fmi) puis de 2007 à 2008, ministre de l’Economie, des Finances et de la planification, Dr Ousmane Doré vient de publier «La Guinée à cœur» dans les éditons Balanzan. Un livre de constat et des visions, mais surtout de l’amour que porte son auteur pour son pays.

«La Guinée à cœur», explique Dr Ousmane Doré, est «un livre inspiré par l’attention, l’amour et le sens patriotique» qui l’anime par rapport à la Guinée qui lui a tout donné et dont il est redevable. «En venant ici après une longue carrière internationale, j’ai réfléchi à la meilleure façon de pouvoir contribuer, de ma manière, au développement socioéconomique de ce pays. L’inspiration est partie des réalités, du constat que nous avons fait en opérant dans les institutions financières internationales. Quand on observe l’évolution du développement sociopolitique de notre pays, il était important donc pour moi, de mettre sur papier les idées qui m’animent par rapport à la marche de ce pays vers l’émergence et à la prospérité. C’est le fruit des toutes les expériences acquises en travaillant sur les économies industrialisées, les économies faibles, les économies sous développées et même fragiles, à travers le monde que j’ai pu mettre ensemble une série des recommandations des solutions qui pourraient aider ce pays du marasme que nous connaissons pour assurer la prospérité à tous les citoyens».

Dans cet ouvrage mi-autobiographique de 172 pages, l’ancien ministre sous le gouvernement de large consensus, dépeint les problèmes de la Guinée avec un regard critique de la situation socio-économique et politique. Face aux innombrables défis, l’économiste expose sa vision et donne des pistes de solution.

Dès l’introduction, l’auteur évoque la nécessité d’avoir un cadre harmonisé de paix, de stabilité entre la classe politique guinéenne.