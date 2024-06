Dans le cadre de la mise en place des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) en République de Guinée, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation à travers la Coordination des CPGE, recrute des enseignants guinéens pour une formation à l’Agrégation en Mathématiques et Physique Chimie à l’Institut Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques (IPEST) en Tunisie pour la rentrée en septembre 2024.

Les candidats sont invités à déposer leurs dossiers au plus tard le 24 juin à 12h00.

Pour plus d’informations ▶️ https://bit.ly/4c2bj3c

Programme concours d’agrégation maths, physique, chimie ▶️ https://bit.ly/3KzGcjJ

Concours d’agrégation mathématiques ▶️ https://bit.ly/4c6Bju4