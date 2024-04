Avec 12 jours fériés à date, la Guinée n’est pas loin des 13 jours standards au niveau mondial. Cependant, à observer la tendance de 2014 de la plupart des pays, la Guinée est au-dessus du Mali (11 jours) et à égalité avec la Tunisie (12 jours). Par ailleurs, elle est en deçà du Vietnam (13 jours), Sénégal (14 jours), Côte d’Ivoire (14 jours), Indonésie (15 jours), Nigéria (18 jours), Afrique du Sud (18 jours).

Si le repos est important pour les travailleurs (de plus en plus en petit nombre dans notre pays), les jours fériés ont aussi un impact considérable sur le déroulement de l’activité économique du pays. Bien qu’aucune étude n’ait été menée ou encore rendue publique sur le sujet, cette situation devrait être une préoccupation pour les autorités car en plus, des jours fériés, notre chère Guinée est championne du monde en production des journées villes mortes, débrayages, enfin bref, grève de tout genre.

Une source non officielle du Ministère de l’Economie et des Finances estimerait les pertes monétaires liées à une journée non travaillée à près de 3% de la production des agents économiques résidents, soit 1% du PIB correspondant à plus d’un milliard de GNF par jour. Et cela sans compter les jours de veille des fêtes ou tout le monde se précipite pour rejoindre son domicile plutôt que possible occasionnant ainsi des embouteillages sans fin. A ceux-là s’ajoutent les jours de pont observés au lendemain des jours des fêtes surtout en période de Ramadan ou Tabaski. Ce n’est pas pour rien que l’on a décrété en Guinée, le lendemain de la Tabaski comme férié chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national. A tous ces cas s’ajoutent les jours fériés tombant sur un dimanche et qui sont reportés sine die sur le jour ouvrable suivant c’est-à-dire lundi (cas de ce lundi 08/04/2024).

Par ailleurs, il convient de souligner que, les jours fériés peuvent avoir en plus des effets négatifs, des effets très positifs sur plusieurs secteurs d’activités notamment le commerce, les transports et les télécommunications car, synonymes également d’énormes dépenses de consommation des ménages. Fort malheureusement, en dehors de la TVA l’Etat ne perçoit pratiquement rien sur ces dépenses en raison surtout de la prolifération du secteur informel qui emploie d’ailleurs énormément de main d’œuvre (emplois non protégés par la sécurité sociale et susceptible de conduire au chômage à tout moment).

Comme tout travailleur guinéen, je suis très heureux de me reposer pendant les jours fériés ou de m’atteler à d’autres tâches différentes de celles que j’exerce au quotidien pendant mes jours de travail. Toutefois, si nous voulons bâtir une économie solide, capable de répondre aux besoins de nos populations, nous avons la lourde tâche d’entreprendre des réformes conséquentes qui consisteront avant tout à la création de l’emploi pour la plupart des guinéens afin d’atténuer le taux de chômage que nous connaissons aujourd’hui qui est d’ailleurs difficile à évaluer pour ne pas dire impossible et de l’amener à son niveau naturel (plein emploi des facteurs notamment celui travail).

Cela passera forcément par la remise en cause de certains jours fériés non essentiels mais aussi, des congés payés dans d’autres structures notamment celles scolaires et universitaires qui passent plus de temps de congés que tous les autres secteurs formels. Nous osons espérer que dans un futur très proche des dispositions allant dans le sens de la promotion du travail pour les agents économiques en âge de travailler et non par la culture de la paresse seront prises. Car seul le travail, valeur cardinale des pays qui se sont démarqués dans ce monde, pourra nous conduire à atteindre nos objectifs de développement tant souhaités.

Par Safayiou DIALLO

Economiste.