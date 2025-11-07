La Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé que l’édition 2025 des CAF Awards aura lieu à Rabat, au Maroc, le mercredi 19 novembre 2025. L’annonce a été faite ce vendredi par l’instance faîtière du football africain.

Pour la troisième fois de suite, les CAF Awards se tiendront en terre marocaine et pour cette édition 2025, les lauréats seront connus dans la capitale du Royaume chérifien.

Cette prestigieuse cérémonie rendra hommage aux meilleurs joueurs, entraîneurs, clubs et sélections nationales africains qui se sont distingués au cours de l’année écoulée.

Le gala débutera à 19h00 (heure locale) / 18h00 GMT.

Les prix en jeu:

Joueur africain de l’année (Masculin) – 2025

Joueur africain de l’année (Féminin) – 2025

Entraîneur de l’année (Hommes et Femmes) – 2025

Équipe nationale de l’année (Hommes et Femmes) 2025

Club de l’année (Hommes et Femmes) – 2025

Jeune joueur de l’année – 2025

Les nominations pour le Joueur africain de l’année dans les catégories masculine et féminine ont déjà été dévoilées. On y retrouve notamment l’attaquant guinéen, Serhou Guirassy nominé pour la deuxième fois consécutive pour le titre du meilleur joueur africain de l’année.