Lors du lancement de la campagne de vulgarisation de l’avant-projet de nouvelle Constitution le mercredi 6 novembre 2024, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma, a mis en avant le modèle guinéen. Selon lui, ce modèle est un exemple à suivre pour les pays en transition ou en réforme constitutionnelle.

Pendant les 30 prochains jours, des parlementaires entreprendront une tournée à travers le pays pour présenter le contenu de la nouvelle Constitution aux populations. Selon Dansa Kourouma, cette initiative vise à offrir à chaque Guinéen l’opportunité de s’exprimer sur le texte avant le référendum. Il souligne que ce processus participatif est essentiel pour assurer que la future Constitution reflète les aspirations de l’ensemble des citoyens.

“Aujourd’hui, marque le départ de la plus grande campagne d’explications d’un texte constitutionnel qui n’a jamais été vécu dans un pays africain. Je précise que le modèle guinéen a été certifié par l’Union interparlementaire pour servir de modèle pour tous les pays en transition et pour tous les pays qui sont en réforme constitutionnelle. C’est ça qui justifie notre invitation au Gabon, dans d’autres pays pour les appuyer dans leur processus constitutionnel”.

En outre, il a ajouté que “c’est grâce à la vision du président de la République qui est partie d’une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il a promis que nous allons bâtir des institutions qui resisteront au temps et la tentation des hommes. Il s’agit de donner un contenu à cette vision et associer le peuple à la qualification, à la consolidation et à la concrétisation de cette vision politique, philosophique et idéologique de la Constitution”, a conclu Dansa Kourouma.