C’est ce qu’on pourrait appeler “l’injustice dans la justice”. Détenu pendant 14 ans, Cécé Raphaël Haba a regagné son domicile, mardi 7 août 2024, après son renvoi des fins de poursuite par le tribunal criminel de Dixinn dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009.

Le capitaine Cécé Raphaël Haba a été acquitté après que le tribunal a conclu qu’il n’était pas présent au stade au moment des faits. Selon plusieurs témoignages, dont celui d’un médecin, il était présent dans une clinique privée au chevet de son épouse au moment des faits. En conséquence, il a été renvoyé, le 31 juillet, des fins de poursuite pour responsabilité non établie. Mais, il a fallu encore une semaine pour qu’il regagne son domicile.

Le Code de procédure pénale guinéen stipule que la détention provisoire ne doit pas dépasser 4 mois pour les infractions correctionnelles et 6 mois pour les infractions criminelles, renouvelables une seule fois. Cependant, des exceptions existent pour les infractions liées à la criminalité organisée. Or, dans le cas de Cécé Raphaël Haba, ces délais ont été allègrement bafoués.

Cécé Raphaël Haba, poursuivi pour son rôle présumé dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009, a payé un lourd tribut. Il est victime d’une injustice prolongée, une dérive judiciaire.

En emprisonnant un homme innocent pendant 14 ans, la justice guinéenne a montré ses faiblesses les plus criantes. Elle a non seulement détruit la vie d’un homme, mais elle a aussi miné la confiance du public dans le système judiciaire. Cécé Raphaël Haba est aujourd’hui libre, mais que lui reste-t-il de ces années volées ? Une vie brisée, une réputation entachée, et une profonde méfiance envers un système qui l’a trahi.

Cécé Raphaël Haba dénonce le temps perdu et tout ce qu’il aurait pu gagner durant ces années d’injustice. Il réclame aujourd’hui un dédommagement à l’État guinéen pour réparer le préjudice subi. Cette demande de dédommagement est non seulement légitime, mais elle est aussi un appel à la conscience d’une nation qui doit rendre des comptes à ceux qu’elle a injustement condamnés.

Cette affaire devrait servir de leçon et inciter à une profonde réforme de la justice en Guinée. Car une justice qui emprisonne des innocents est une justice qui perd sa raison d’être. Comme l’enseigne Voltaire dans “Zadig ou la destinée” : “Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que condamner un innocent”.