Dans le cadre de la réforme du système d’enseignement secondaire en Guinée, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) envisage la suppression du Certificat de fin d’études élémentaires (CEE), plus connu sous le nom d’examen d’entrée en 7e année. Une réflexion est actuellement engagée au sein du département ministériel pour évaluer la pertinence, les enjeux et les implications de cette décision.

Ce projet a été au centre des échanges lors du conseil de cabinet tenu le lundi 7 juillet 2025, à Conakry.

Selon le compte rendu de la réunion, les cadres du ministère étudient déjà la faisabilité de cette mesure, qui s’inscrit dans les orientations stratégiques assignées au MEPU-A.

« Dans sa communication, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, a rappelé l’impérieuse nécessité de préparer efficacement la rentrée prochaine conformément aux nouvelles orientations. Des orientations qui tournent autour de quatre principaux objectifs, dont la réflexion sur la suspension du Certificat de fin d’études élémentaires (CEE) », indique le service de communication du ministère.

Parmi les autres sujets abordés figurent également la révision du statut particulier des personnels de l’éducation, la mise à jour des textes législatifs et réglementaires régissant l’enseignement pré-universitaire privé, ainsi que la redynamisation des centres de formation continue.

Enfin, le ministre Jean Paul Cedy a exhorté ses collaborateurs à s’approprier le projet de nouvelle Constitution en cours d’élaboration, et à élaborer une stratégie de vulgarisation adaptée au secteur éducatif.