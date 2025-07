Quelques jours après la clôture de la saison 2024-2025 de Ligue 1, la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) a dévoilé son équipe-type ainsi que les distinctions individuelles les plus attendues.

Voici les lauréats :

Meilleur joueur : Salif Koulibaly

Sans surprise, c’est le défenseur central du Horoya AC, Salif Koulibaly, qui a été sacré meilleur joueur de la saison. Fort de son expérience dans l’élite guinéenne et sur le continent, l’international malien a été l’un des artisans majeurs du retour au sommet du club de Matam.

Ancien joueur du TP Mazembe, Koulibaly s’est imposé comme un véritable pilier de l’arrière-garde du Horoya. Sa rigueur défensive, son sens du placement et son leadership ont été déterminants dans la conquête du titre, après deux saisons sans trophée pour les Rouge et Blanc.

Meilleur buteur : Moussa Moïse Camara

L’attaquant du Wakriya AC de Boké, Moussa Moïse Camara, termine en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations en 26 journées. Auteur d’une saison solide, il a été un élément clé dans le maintien de son club en Ligue 1. Il succède à Abdoulaye Yonta Camara, qui avait inscrit 21 buts la saison dernière sous les couleurs du Milo FC de Kankan.

Meilleur jeune joueur et meilleur passeur : Mohamed Lamine Youla

Révélation de la saison, Mohamed Lamine Youla, milieu de terrain de la Renaissance FC, a été doublement récompensé : meilleur jeune joueur et meilleur passeur, avec un total de six passes décisives.

Sa vision du jeu, sa maturité technique et son impact sur le terrain ont grandement contribué à la belle saison du club de Bonfi, qui termine à la troisième place du classement général — une première historique pour les hommes de Mohamed Maléah Camara, qui ont frôlé une qualification africaine.

Meilleur entraîneur : Nouhou Diané

Le coach du Horoya AC, Nouhou Diané, a logiquement été élu meilleur entraîneur de la saison. L’entraîneur malien a su redonner une dynamique de victoire à un club en quête de renouveau. Sous sa direction, le HAC a bouclé la saison avec un bilan impressionnant : 16 victoires, 7 nuls et seulement 3 défaites en 26 matchs.

Le onze-type de la saison : dominance du Horoya AC

La LGFP a également dévoilé le onze-type de la saison 2024-2025. Une équipe dominée par le champion Horoya AC, avec quatre représentants, suivi du Hafia FC (3 joueurs) et de la Renaissance FC (2 joueurs). Le Wakriya AC et la RCCK (Renaissance Caïman Club de Kamsar) complètent cette équipe avec un joueur chacun.

Composition du onze-type (4-3-3)

Gardien :

Sékou Sylla (Horoya AC)

Défenseurs :

Salif Koulibaly (Horoya AC)

Kabinet Kouyaté (Hafia FC)

Mamady Mara (Horoya AC)

Mohamed Diabaté (Hafia FC)

Milieux de terrain :

Lansana Sylla (Horoya AC)

Issiaga Bangoura (Renaissance FC)

Ousmane Dramé (Hafia FC)

Attaquants :

Sékou Damaro Bangoura (Renaissance FC)

Moussa Moïse Camara (Wakriya AC)

Bourhane Camara (RCCK)