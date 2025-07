Dans cette deuxième partie de l’entretien qu’il a accordé à Guinée360, Édouard Zoutomou Kpogomou, président de l’Union pour la Démocratie et le Renouveau en Guinée (UDRP) et vice-président de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD), s’est fermement opposé au projet de nouvelle Constitution récemment rendu public par les autorités de transition.

Pour le leader politique, ce projet de texte fondamental ne reflète ni les réalités du pays ni les aspirations profondes du peuple guinéen.

Il fustige un processus d’élaboration opaque, où les principales forces de l’opposition auraient été volontairement écartées.

Au-delà des critiques de forme, Zoutomou Kpogomou remet en question la nécessité même d’une nouvelle Constitution.

Suivez la vidéo!