Lors de l’assemblée générale du RPG Arc-En-Ciel à Gbessia le 6 juillet 2024, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce sous l’ère Alpha Condé et membre du bureau politique national, a vivement critiqué les propos tenus par le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, lors de sa récente conférence de presse.

Marc Yombouno n’a pas mâché ses mots en réagissant aux déclarations de d’Ousmane Doual Diallo : « Ce qui est écœurant, le vendredi 5 juillet, il y a eu une conférence de presse où le porte-parole du gouvernement a dit devant tout le monde, qu’il n’y a pas de prisonniers politiques en Guinée, qu’il n’y a pas d’exilés politiques en Guinée. C’est grave. C’est-à-dire, quand on ne détient pas la vérité, ou bien quand on refuse de dire la vérité, il ne faut pas parler, parce que le mensonge est destructeur. Le mensonge conduit à la violence, le mensonge conduit à la division. Imaginez des pères de familles, depuis trois ans, sans jugement pour certains, emprisonnés, et quelqu’un se lève pour dire devant les médias qu’il n’y a pas de prisonniers politiques en Guinée. »

M. Yombouno a également exprimé son inquiétude face au silence des organisations internationales concernant la situation politique en Guinée : « Malgré ces sorties, est-ce que vous avez entendu une fois ces organisations évoquer qu’il y a des détenus politiques ou des exilés en Guinée ? Alors qu’auparavant, quand il y avait un coup d’État, ces organisations, jusqu’à la fin de la transition, elles faisaient des déclarations, faisaient des recommandations. Mais pour le cas particulier de la Guinée, c’est le contraire. Tout le monde vient négocier des projets, des intérêts égoïstes. »

Marc Yombouno a également lancé un appel direct aux organisations internationales et aux pays partenaires de la Guinée : « Nous interpellons ces organisations internationales, nous interpellons ces pays partenaires, nous interpellons les Occidentaux pour sortir de cette déception. Ils ont des valeurs démocratiques. Les peuples de ces pays-là sont des démocrates. Mais actuellement, la contribution de ces peuples, ils les envoient pour soutenir les juntes. C’est grave. Et qu’un ministre aime nier toute la réalité de ce que vivent les cadres qui ont servi le pays. Donc, c’est vraiment regrettable. »