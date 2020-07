A quelques mois du prochain congrès électif de la fédération guinéenne de football, les acteurs majeurs du football local se positionnent. Bouba Sampil, patron de l’AS Kaloum est clair, il veut la présidence.

En live dans l’émission radio Nostalgie Sport de ce lundi, le président de l’Association Sportive de Kaloum a annoncé sa candidature à la présidence de la FÉGUIFOOT à l’occasion du prochain congrès électif de l’instance suprême du football guinéen.

Il le clame fort, comme quelqu’un qui demande un dû et tacle de passage, comme à son habitude, le président actuel Mamadou Antonio Souaré : «Antonio Souaré n’est pas plus béni que nous autres présidents de club (KPC, Thiangui… ). Si le Horoya a eu la ligue guinéenne de football professionnel et la fédération, je pense que l’AS Kaloum aussi doit bénéficier des mêmes avantages. L’AS Kaloum doit avoir son tour. Aucun club ne doit avoir la présidence de la FÉGUIFOOT et jouer contre nous. Je vais donc me présenter au prochain congrès et si un jour, KPC montre un projet intéressant, je dirais aussi que son tour est arrivé. La ligue a échoué et tout le monde m’a donné raison, je reprends maintenant. l’AS Kaloum est le baromètre du football guinéen qu’on le veuille ou pas. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. C’est pas mon problème ça» s’insurge Bouba Sampil.

Plus loin dans son intervention, il dessine le futur projet très ambitieux de son club et la prochaine arrivée du technicien ivoirien François Zahoui : «Aujourd’hui, on a commencé un projet à long terme avec l’implication du bureau exécutif. On a déjà sur les travaux de finition du stade de la Mission. Notre objectif, c’est de faire signer 8 joueurs étrangers et un grand entraîneur qui viendront renforcer notre effectif. Nous sommes de retour maintenant et beaucoup seront surpris de voir Zahoui sur le banc de l’AS Kaloum. C’est un contrat qui est déjà acté. Il sera à Paris dans les prochains jours où il va retrouver notre directeur sportif Alpha Baldé. Et dès après l’ouverture des frontières ils seront tous à Conakry» confie l’homme fort de Kaloum.

Les hostilités peuvent commencer…