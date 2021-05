Annoncée éradiquée au Sénégal, la poliomyélite, maladie contagieuse et incurable, a refait surface sur nos sols. D’après les infos de l’Obs, 14 cas ont été détectés au Sénégal depuis février, dont quatre dans les districts de Touba et Bambey.

La « polio » est de retour au Sénégal, des années après l’annonce de son éradication. 14 cas ont été détectés sur l’étendue du territoire, notamment 4 à Touba et Bambey. D’après l’Obs, les premiers cas ont été enregistrés en Guinée, où 8 cas ont été confirmés en juillet 2020. D’ailleurs, les cas enregistrés au Sénégal ont un lien avec les pays voisins, où la campagne de vaccination est assez faible. Preuve à l’appui, 64 autres nouveaux cas ont été déclarés dans 8 États membres de la CEDEAO, dont le Mali et la Côte d’Ivoire.

Actuellement, les autorités sanitaires s’activent afin de recenser et suivre les personnes atteintes par la poliomyélite, pour ensuite limiter la chaine de transmission.

Qu’est-ce que la poliomyélite ?

Egalement appelée paralysie spinale infantile ou simplement polio, la poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse spécifiquement humaine causée par le poliovirus. L’infection, transmise par voie digestive, est le plus souvent asymptomatique ou s’exprime par des symptômes le plus souvent bénins et non spécifiques. La poliomyélite antérieure aiguë proprement dite est l’atteinte de la moelle spinale. Elle peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs et pouvant atteindre l’appareil respiratoire. Dans le premier cas, le pronostic est fonctionnel avec risque de séquelles paralytiques ; dans le deuxième cas, le pronostic peut être vital avec risque d’arrêt respiratoire. Dans tous les cas, le traitement est symptomatique, la médecine ne reconnaissant pas de traitement curatif.

Source: Senenews