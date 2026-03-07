Les autorités guinéennes ont annoncé, tard dans la nuit de ce vendredi, la dissolution de plusieurs partis politiques dont l’Union des Forces Républicaines (UFR), l’UFDG et le RPG AEC. La décision a été rendue publique à travers un communiqué officiel diffusé par les autorités en charge de l’administration du territoire.

Selon les informations disponibles, cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’évaluation et de l’assainissement du paysage politique guinéen, engagés depuis plusieurs mois par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Les autorités affirment vouloir mettre de l’ordre dans le fonctionnement des partis politiques et exiger le respect strict des textes légaux qui encadrent leur création et leurs activités.

Selon les autorités, certains partis n’auraient pas respecté des obligations telles que la tenue régulière de congrès, la mise à jour des instances dirigeantes, la transparence financière ou encore la conformité de leurs statuts avec la charte des partis politiques.

Cette décision intervient dans un contexte de recomposition du paysage politique guinéen, marqué ces dernières années par une série de suspensions, de dissolutions et de mises sous observation de nombreuses formations politiques.

Cependant, cette mesure pourrait susciter des réactions au sein de la classe politique et de l’opinion publique, certains acteurs estimant que ces décisions pourraient avoir des conséquences sur le pluralisme politique et la participation des partis au débat démocratique.