Nommé à la tête du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, issu de la fusion de trois départements stratégiques, Mourana Soumah a officiellement pris fonction ce vendredi. Ancien ministre de l’Économie et des Finances dans le premier gouvernement Bah Oury, le nouveau patron de ce département clé a profité de la cérémonie de passation de service pour décliner sa vision et présenter les principaux chantiers qui orienteront son action.

Dès son installation, Mourana Soumah a mis l’accent sur la nécessité de doter le ministère unifié d’une organisation administrative cohérente et performante. “Les premiers chantiers qui s’ouvrent devant nous sont donc des chantiers de structuration et d’organisation. Il s’agira dans les tous prochains jours de clarifier l’architecture du ministère unifié, de rationaliser les directions et services, de définir précisément les responsabilités, les circuits de décision et les mécanismes de coordination. Cette organisation sera orientée vers les résultats en termes d’optimisation”, a-t-il déclaré.

Vers un paysage médiatique crédible et responsable

Sur le volet communication et médias, le ministre a affiché une ambition claire : renforcer la professionnalisation et la crédibilité des organes de presse, tout en poursuivant les réformes engagées dans les médias du service public. “Dans le secteur de la communication et des médias, notre ambition est de consolider un paysage médiatique professionnel, crédible et responsable. Nous poursuivrons la modernisation des médias du service public, le renforcement de leur couverture sur l’ensemble du territoire national. Monsieur Fana vient de le dire encore de façon éloquente, en termes chiffrés, soit une quarantaine de radios rurales et qui sont donc en voie d’amélioration pour un basculement vers le numérique”, a-t-il expliqué.

Préservation des acquis et soutien au développement des médias

Le nouveau ministre a par ailleurs réaffirmé son engagement à consolider les acquis existants, en particulier les mécanismes de soutien aux médias. “Les acquis tels que la Maison de la Presse et le FADEM seront consolidés. Le FADEM, c’est le Fonds d’appui au développement des médias et donc nous allons revoir le mécanisme de son abondement pour faciliter son action d’un virgule au regard de la sensibilité de l’action qui relève de son périmètre d’activité”.

La TNT parmi les priorités structurantes

Parmi les projets structurants évoqués, la migration vers la Télévision numérique terrestre (TNT) occupe une place centrale. Mourana Soumah a annoncé une avancée imminente sur le plan institutionnel. “Les projets, grands projets structurants, notamment la migration vers la télévision numérique TLS qu’on appelle la TNT, dont l’accord de financement devrait faire l’objet de ratification très rapidement auprès du CNT”, a-t-il souligné.

Selon lui, cette ratification constituera une étape décisive pour le déploiement effectif du projet. “Cette ratification permettra l’effectivité de la TNT et de commencer à dérouler l’ensemble des activités du projet. L’Institut national d’audiovisuel, également qui est une sorte de bibliothèque, jouera un rôle central dans la préservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel national”, a rassuré le ministre.

À travers ces annonces, Mourana Soumah affiche une volonté de continuité, de structuration et de modernisation, dans un contexte marqué par la fusion de secteurs stratégiques appelés à jouer un rôle déterminant dans la gouvernance, l’information et la transformation numérique du pays.