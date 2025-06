À l’occasion de la fête de Tabaski célébrée ce vendredi 6 juin 2025, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Oumar Diouhé Bah, a exprimé ses vœux de paix, de santé et de bonheur à la communauté musulmane de Guinée et d’ailleurs.

Présent à la mosquée de Bonfi pour accomplir ses obligations religieuses, le ministre s’est dit inspiré par le sermon de l’imam, axé sur l’unité, la solidarité et le sacrifice. Il a rendu hommage au personnel de santé pour son dévouement exemplaire, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux malades.

Dr Diouhé Bah a également lancé un appel à la prudence sanitaire, notamment en matière d’abattage et de consommation de viande, rappelant que « c’est un jour festif, mais à risque de maladie aussi ».

Enfin, il a formulé des prières pour le chef de l’État, les autorités du pays et tous les citoyens, espérant que cette fête soit un catalyseur de cohésion et de fraternité.