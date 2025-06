Le Premier ministre Bah Oury a adressé un message à la communauté musulmane de Guinée a l’occasion de la de l’Aïd el-Kebir ou fête de Tabaski célébrée ce vendredi 06 juin 2025.

“Au nom du président de la République et du Gouvernement, je salue nos compatriotes, musulmans comme chrétiens, pour cette fête de la Tabaski, symbole de partage et d’humanité”, a déclaré Bah Oury avant de remercier le créateur pour “les bienfaits de l’année écoulée” : “prions pour des années de stabilité, de bonheur, de solidarité, de fraternité et surtout de paix.”

Poursuivant, il a formulé le souhait que que “les mois à venir soient des périodes de stabilité et de réussite du processus politique engagé, avec plus de bonheur pour nos compatriotes, surtout les plus démunis et malades.”