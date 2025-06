À l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Kebir, communément appelée fête de Tabaski, la communauté musulmane de Guinée s’est rassemblée en grand nombre ce vendredi 6 juin 2025, dans les différents lieux de prière à travers le pays. À Conakry, la Grande Mosquée Fayçal a été le théâtre d’un sermon marquant du premier imam, Elhadj Mamadou Saliou Camara, dont le message a mêlé spiritualité et responsabilité civique.

Dans son prêche, l’imam a souligné le rôle fondamental de l’islam en tant que religion d’éducation et d’action. Il a exhorté les fidèles, ainsi que l’ensemble du peuple guinéen, à cultiver les valeurs de paix, d’unité et de cohésion sociale.

« Le monde musulman est une communauté de foi et de travail. Il ne faut pas consacrer notre temps uniquement à la danse et à la musique. Il faut toujours travailler, selon les enseignements de l’islam. Lorsqu’on est convaincu qu’il n’y a de divinité qu’Allah, cela doit se refléter dans nos comportements », a-t-il rappelé.

Dans un message empreint de solennité, El Hadj Mamadou Saliou Camara a réaffirmé son engagement envers ses compatriotes et la mission spirituelle dont il se sent investi : « Aujourd’hui, je lance un appel au peuple musulman du monde entier, et plus particulièrement à mon peuple, la Guinée. Dieu m’a confié cette mission pour servir mes frères, mes mères, mes enfants et petits-enfants. Il est de mon devoir de leur dire ce qui est essentiel pour leur vie ici-bas, mais aussi pour celle de l’au-delà. Je veux que les Guinéens produisent la paix, l’entente et la cohésion sociale. Cela ne peut être atteint que si nous pratiquons véritablement notre religion, celle de l’éducation, la religion parfaite. Car s’il n’existe pas de musulman parfait, notre religion, elle, est parfaite », a-t-il souligné.

Enfin, l’imam a conclu son sermon en appelant à la vigilance contre toute forme de division, qu’elle soit ethnique, régionale ou politique : « Je vous invite à suivre les recommandations d’Allah. Ne cédez pas à ce qui peut mener à la haine, à la division ethnique, régionale ou politique. Restons unis, profondément unis, afin de donner de la force à notre religion : une religion de paix, d’unité, d’entente et de pardon. »