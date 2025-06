Depuis août 2022, plus de 16 000 migrants guinéens ont regagné volontairement leur pays dans le cadre du Programme de Protection, de Retour et de Réintégration des Migrants en Afrique subsaharienne (MPRR-SSA), rapportent nos confrères de l’Agence de presse allemande Dpa.com. Parmi eux, plus de 11 300 ont bénéficié d’un accompagnement en vue de leur réintégration sociale et économique.

Mis en œuvre dans 16 pays d’Afrique subsaharienne – dont la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan et le Tchad – le programme vise à soutenir les migrants vulnérables. Il leur offre une aide au retour volontaire ainsi que des services de réintégration, notamment des formations professionnelles, un appui à la création d’entreprises, des opportunités d’emploi, un accès à l’éducation, aux soins de santé et à un accompagnement psychosocial.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le MPRR-SSA prévoit en 2025 de faciliter le retour de 21 187 migrants vers leurs pays d’origine, ainsi que la réintégration de 18 420 d’entre eux.

En Guinée, les autorités nationales collaborent étroitement avec l’OIM afin d’assurer une réintégration durable des migrants, en mettant en place des mécanismes d’accompagnement adaptés aux besoins spécifiques de chacun.