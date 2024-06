Le Front national pour le retour à l’ordre constitutionnel (FNROC) a officiellement lancé ses activités, ce jeudi 6 juin 2024 à Conakry. Le mouvement appelle à l’unité d’actions des acteurs sociopolitiques pour contrer les velléités du CNRD de confisquer le pouvoir.

Le coordinateur du FNROC, Marcus Thea, a fait savoir que ce mouvement « est le fruit d’une longue réflexion collective et d’un engagement social et citoyen sans faille, qui se veut et se présente modestement à vous comme une force de propositions et d’actions citoyennes au service d’une Guinée unie, prospère et démocratique. On constate tous que depuis de longues années, notre nation commune est confrontée à une crise multiforme qui entrave son développement et compromet l’avenir de ses fils et filles. Les libertés fondamentales sont aujourd’hui bafouées, les institutions fragilisées, la corruption gangrène encore et toujours le système, et enfin, face à ce désespoir généralisé, l’espoir d’un avenir meilleur pour tous semble s’éloigner chaque jour davantage».

Le FNROC juge “inacceptable” les velléités du Général Mamadi Doumbouya et se dresse comme «un rempart contre l’obscurantisme et l’arbitraire érigé en mode de gouvernance» en Guinée.

«Nous, Guinéennes et Guinéens déterminés, surtout jeunes, avons décidé ensemble de prendre notre destin commun en main et de nous battre pour un changement profond de paradigme et de façon irréversible. Notre objectif est clair et précis: le retour à un ordre constitutionnel apaisé, garant d’un développement social durable et inclusif pour tous.

Nous aspirons à des élections libres et transparentes, à une justice indépendante et impartiale, à une gouvernance responsable et vertueuse, à une économie dynamique et créatrice d’emplois, à une société juste et solidaire, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Le FNROC n’est ni un mouvement d’opposition, ni une plateforme de revendications stériles. C’est un mouvement d’espoir, d’espérance et de construction pour un renouveau national, un espace d’expression, d’échanges et d’action pour toutes les forces vives de la nation qui partagent notre idéal commun pour une Guinée unie et prospère».

Pour atteindre son objectif, le mouvement lance un appel “solennel” à l’ensemble des composantes de la société guinéenne, aux organisations de la société civile. « Chers frères et sœurs, nous sommes ouverts, rejoignez-nous pour la construction d’une société civile forte et indépendante en synergie d’actions avec toutes les composantes, capables de jouer pleinement un rôle de veille citoyenne et de promotion des valeurs et les principes démocratiques. Aux institutions nationales et internationales, soutenez le vaillant peuple de Guinée épris de justice et tous les efforts concrets en faveur d’un retour à l’ordre constitutionnel et du respect des droits humains en Guinée. Contribuez à la création d’un environnement favorable à la tenue d’élections libres et transparentes. Aux partis politiques Dépassez vos clivages partisans et unissons-nous tous ensemble pour créer un environnement propice à un dialogue constructif afin de bâtir une Guinée démocratique et pluraliste. Le FNROC vous offre une plateforme de dialogue et de concertation pour élaborer ensemble un projet citoyen consensuel», lance Marcus Thea.