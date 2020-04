Coronavirus: Le journaliste Boubacar Sanso Barry aussi testé positif

Nous venons de l’apprendre. Boubacar Sanso Barry, journaliste et administrateur général du site d’information ledjely est testé positif au Covid-19.

Sur initiative personnelle et par mesure de prudence, notre confrère a fait son test de dépistage depuis le vendredi dernier.

Selon nos confrères de Guinee114, c’est ce lundi 6 avril, qu’il a été contacté par les agents de services de santé de l’ANSS qui l’ont informé que son test s’est avéré positif et devrait se rendre au centre de traitement épidémiologique installé à l’hôpital Donka, pour suivre des soins.

Sanso Barry, est le 6ème journalistes testés positifs du Coronavirus. Il retrouve ainsi Aboubacar Diallo, Mohamed Mara et Moussa Yéro Bah tous chroniqueurs de l’émission les « Grandes Gueules » et Mognouma Lamine Cissé de Djigui FM et Mamadou Oury Diallo animateur de l’émission « Café Débat » de Gangan RTV.