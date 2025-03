L’ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, a comparu ce jeudi 6 mars 2025 devant la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il avait été condamné à des peines sévères pour des accusations de détournement de fonds publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Cette audience fait suite aux recours déposés par ses avocats ainsi que par le parquet spécial et les avocats de l’État.

Lors de son interrogatoire, Dr Diané a fourni des détails concernant les budgets alloués au ministère de la Défense nationale entre 2015 et 2020. Les montants annuels sont les suivants :

– 2015 : 1 000 milliards 657 millions 338 mille 517 GNF

– 2016 : 1 000 milliards 450 millions 831 mille 589 GNF

– 2017 : 1 000 milliards 564 millions 668 mille 006 GNF

– 2018 : 1 000 milliards 526 millions 701 mille 503 GNF

– 2019 : 1 000 milliards 794 millions 101 mille 307 GNF

– 2020 : 200 milliards 008 millions 777 mille 657 GNF

L’ancien ministre de la Défense a ensuite clarifié les modalités de gestion de ces fonds. Il a expliqué que, sous sa direction, le budget du ministère de la Défense n’était plus seulement présenté en commission, mais désormais lors de séances plénières de l’Assemblée nationale.

“En tant que ministre, je défendais le budget lors du vote de la loi de finances initiale, mais la gestion des fonds était du ressort de l’intendance militaire”, a-t-il précisé.

Il a insisté sur le fait que pour obtenir des informations détaillées sur les dépenses, il était nécessaire de s’adresser à l’intendance. “Je ne peux pas répondre à cette question, et je serais heureux que les intendants soient convoqués ici pour éclairer la Cour. Ce sont eux qui détiennent les documents nécessaires”, a-t-il ajouté.

Face à cette demande, le juge Daye Mara a décidé de renvoyer l’audience au 20 mars 2025, à la demande des avocats de la défense, afin de permettre la poursuite des débats.