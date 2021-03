La coalition de la société civile « Publiez ce que vous payez-Guinée » a organisé vendredi, 05 mars 2021, dans la commune de Dixinn, un atelier de plaidoyer pour la publication des textes d’application de l’article 144 du Code minier sur le fonds fiduciaire de réhabilitation de l’environnement en République de Guinée.

C’est le ministère des Mines qui a officiellement lancé les travaux en présence des représentants du ministère de l’Administration et du territoire et de l’ambassade de France. Après ce lancement, le président de la coalition « Publiez ce que vous payez-Guinée », Dr Alpha Abdoulaye Diallo, a rappelé que la vision de sa coalition est de prôner un monde où tous les citoyens bénéficient de leurs ressources naturelles aujourd’hui et demain: «La coalition s’emploie auprès des gouvernants pour inverser cette tendance, pour que les résultats en terme de développement des populations surtout des communautés impactées soient inversés positivement ».

Avant de faire comprendre que l’article 144 du Code minier prévoit un compte fiduciaire, la réhabilitation des sites dévastés, la protection de l’environnement: «Le retard par rapport à la prise en charge et à la publication d’un décret sur l’article 144 du Code minier et tous les textes qui l’accompagnent, est préjudiciable à l’environnement et surtout les communautés impactées par l’exploitation minière. Pourtant, l’article 144 stipule que tout titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière, est tenu d’ouvrir et d’alimenter en concordance avec son plan de gestion environnementale et sociale, un compte fiduciaire de réhabilitation de l’environnement » .