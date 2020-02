AUJOURD’HUI : 06 février 2015, Thierno Aliou Diaouné tué par balle à Conakry

A Conakry, en ce début d’année 2015, l’insécurité bat son plein et personne n’est épargné. Thierno Aliou Diaouné ancien ministre de la république en a fait les frais.

Le 06 février 2015, aux environs de 21h, Thierno Aliou Diaouné ancien ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement de transition de 2010 roule tranquillement dans les rues de Conakry quand des individus armés s’embarquent dans son véhicule, tirent des coups de feu sur lui avant de le laisser par terre et de s’enfuir avec le véhicule.

« J’étais au bord de la route avec mes amis, quand on a vu une belle voiture blanche se garer. On a entendu des disputes dans le véhicule pendant près de cinq minutes. Il y a eu un premier tir. Deux minutes après, ils l’ont fait descendre de la voiture et ont tiré deux fois sur lui. Puis, ils ont tiré une quatrième balle en l’air. Après, ils ont démarré et commencé à rouler lentement…Quand on s’est approché, on a trouvé le monsieur par terre. Il disait : ‘sauvez-moi, amenez-moi à l’hôpital’ » a expliqué un témoin chez nos confrères de Jeune Afrique.

La victime, touchée par les tirs, ayant perdu trop de sang décédera cinq minutes après son arrivée aux urgences.

Le ministre de la justice de l’époque Me Cheikh Sacko avait promis que toute la lumière sur cet assassinat. Les accusés avaient été condamnés à la prison à perpétuité à l’issue d’un procès qui s’est terminé le 22 juillet 2019.