Au regard des nombreuses critiques à l’interdiction des prières collectives nocturnes des 10 derniers jours du mois de Ramadan, l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (ANSS) a fait le point sur cette situation ce mercredi 05 mai 2021.

Devant la presse, le Directeur général de l’ANSS a expliqué le motif de cette interdiction. Pour lui, cette décision a été prise en collaboration avec le Secrétariat général aux Affaires religieuses afin de limiter la propagation de la pandémie mondiale, le coronavirus.

«Ce n’est pas l’ANSS, encore moins le ministère de la Santé, qui gère les prières nocturnes, mais c’est le Secrétariat général des Affaires religieuses. Et nous travaillons pour préserver leur santé. A partir de mi-janvier, la deuxième vague de l’épidémie a commencé en Guinée et qui n’est pas finie. Actuellement, on a un taux de positivité qui avoisine les 12 à 13%, alors que l’année dernière, au mois de Ramadan, on était à 1 et 2%. Deuxièmement, notre taux d’occupation qui était à 20% est à 53% actuellement. Et le taux d’occupation à la réanimation qui était à 10% est à 33%», regrette Dr Sakoba Keïta, Directeur général de l’ANSS.

Publicité

A titre d’exemple, le Directeur général de l’ANSS cite les disparitions des imams et le prêtres de Kankan de suites de COVID-19.

«Le grand prêtre de Kankan est décédé par suite de Covid. On a des imams qui sont décédés des suites de COVID-19. On a des médecins qui sont décédés par suite de Covid. On avait 1 à 2 morts par mois mais aujourd’hui, on a 5 à 6 morts par semaine. L’ANSS est là pourquoi? C’est pour prévenir et empêcher que nos citoyens ne meurent. C’est pour cela qu’on a dit d’évaluer les risques, pendant les prières nocturnes. Certains disent pourquoi on a autorisé les prières ordinaires. La durée d’une prière ordinaire, c’est 5 à 10 min. Le temps de contact et de promiscuité est très limité. La «Nafila» normale, c’est 30 mn à 1 heure. La prière collective que nous nous avons visée, c’est celle qui commence à 1h du matin et qui finit à 3h ou à 4h. Le temps de contact est trop long. Et quand la durée est trop longue, il y a certains qui toussent. Le virus va circuler», a-t-il conclu.