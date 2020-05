Dans cette interview, le Directeur Général de United Bank for Africa Plc (UBA) parle de l’engagement de la banque dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 en Guinée. M. Tony Odeigah souligne aussi les mesures instaurées au sein de son institution pour protéger le personnel.

A l’instar des autres pays du monde la Guinée est confrontée au Covid-19. Que compte faire UBA pour aider les pays africains dans lesquels elle est implantée dans la lutte contre cette pandémie?

Le 26 mars 2020, United Bank for Africa Plc (UBA) a fait un don de plus de 14 millions USD, par le truchement de la Fondation UBA, en vue de soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19).

Ce don représente un soutien important et opportun aux 20 pays africains dans lesquels UBA est implanté, en leur fournissant du matériel de secours, des équipements de soins essentiels et une assistance financière aux gouvernements. De ce montant, la République de Guinée a reçu 960 millions GNF.

Qu’en est-il du travailleur de UBA qui avaient été testés positif au coronavirus?

Par la Grace de Dieu, il est guéri depuis plus de 2 semaines et a rejoint son domicile ; avec plus de peur que de mal. A cet effet, UBA Guinée remercie sa clientèle et le public guinéen pour la confiance qui lui fut accordée lors de la gestion de cette crise interne ainsi que les prières de prompte rétablissement reçues.

Quelles sont les mesures prises par la Banque en faveur de ses employés face à cette crise sanitaire?

Le personnel a été sensibilisé et est formé hebdomadairement sur la mise en œuvre des gestes barrières à observer ainsi que les mesures d’hygiène. Pendant cette crise, tous les départements sont divisés en groupes qui travaillent chacun à leur tour afin qu’il y ait un nombre de personnes minimum au sein de la banque. Le port de masques et gants sont obligatoires pour la protection des employés mais aussi et surtout nos clients. Au sein des agences, il y a un nombre maximum de clients acceptés à la fois et ils doivent obligatoirement respecter la distance de sécurité. Le service des Ressources Humaines offre également une assistance humaine et d’écoute à ceux qui ressentent le besoin de discuter de cette situation inédite.

Quelles conséquences économiques cette crise sanitaire peut-elle avoir sur le secteur bancaire particulièrement UBA?

Il est encore trop tôt pour parler de conséquences. Cependant, cette crise a multiplié notre potentiel d’innovation.

Notre priorité est d’offrir encore plus de service digitaux à nos clients afin qu’ils puissent conclure leurs transactions sans se déplacer.

Publicité

A ce jour nous leur en offrons déjà plusieurs comme l’ouverture de compte via notre intelligence artificielle Léo, disponible sur Facebook ou WhatsApp ; le paiement de factures et transfert d’argent toujours via Léo ou Internet Banking ; également la possibilité de lier leur compte bancaire ou carte prépayée à Orange Money, etc.

Qu’attendez-vous du gouvernement guinéen?

Qu’il continue à fédérer toutes les parties prenantes et les citoyens afin que notre riposte nationale face à cette pandémie soit un franc succès. C’est un défi de taille mais nous le relèverons tous ensembles.