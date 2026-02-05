Reconduit au sein du nouveau gouvernement, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a officiellement pris fonction ce jeudi 4 février 2026. À l’occasion de la cérémonie, il a détaillé les grandes lignes de la feuille de route électorale de l’année, en réaffirmant l’engagement de son département pour des scrutins crédibles et impartiaux.

Dans son discours, le général à la retraite a rappelé qu’à la suite de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, la Guinée s’apprête à organiser plusieurs échéances électorales majeures, notamment les élections législatives, communales, régionales, puis sénatoriales. Pour lui, « ces scrutins ne sont pas de simples formalités. Ils constituent le cœur battant de la démocratie ».

À cet effet, le ministre a pris un engagement solennel, affirmant que « le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sera un acteur strictement républicain et impartial, comme il l’a été ces dernières années ».

Ibrahima Kalil Condé a également assuré que son département s’emploiera à garantir « un fichier électoral fiable, une logistique maîtrisée, des opérations sécurisées et une administration neutre ».

Des principes qui, selon lui, ont permis d’obtenir « d’excellents résultats en matière électorale », notamment lors de l’organisation du référendum constitutionnel et de l’élection présidentielle de 2025.