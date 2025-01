La Guinée est confrontée à l’insuffisance des magistrats et des greffiers dans les cours et tribunaux du pays. Une situation qui entrave le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire.

Selon le ministère de la Justice, la Guinée dispose d’un ratio de 1 magistrat pour 35 143 habitants alors que la norme est de 1 pour 10 000. Quant aux greffiers, le pays ne dispose que de 212 greffiers pour 413 magistrats, alors que la norme requiert 2 greffiers par magistrat. A cela s’ajoute le vieillissement du personnel tandis que 75 magistrats et 15 greffiers vont aller à la retraite entre 2025 et 2027.

Pour pallier cette insuffisance, le CNT recommande, entre autres, de “planifier le recrutement de 711 magistrats et 602 greffiers d’ici 2031 pour combler les déficits actuels, rééquilibrer les effectifs entre les juridictions, renforcer notamment la Cour d’appel de Kankan, qui est actuellement en sous-effectif et poursuivre l’effort d’intégration des femmes, qui représentent seulement 15 % des magistrats et 29 % des greffiers”.

Cette recommandation a été faite au gouvernement lors de l’adoption du volet dépenses de la LFI 2025.