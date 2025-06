Dans un rapport publié ce mardi 3 juin 2025, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) désigne le Cameroun comme le pays le plus négligé au monde en matière de déplacement de population. L’organisation humanitaire pointe du doigt “l’indifférence de la communauté internationale face aux souffrances des populations” et appelle à une prise de conscience collective.

Ce classement repose sur une méthodologie fondée sur trois critères principaux : le manque de financement humanitaire, la faible couverture médiatique et l’absence d’engagement politique efficace pour mettre fin aux conflits et améliorer les conditions de vie des personnes déplacées.

Dans son rapport couvrant l’année 2024, le NRC a analysé 34 crises à travers le monde. Parmi les pays concernés figurent notamment le Cameroun, l’Éthiopie, le Mozambique, le Burkina Faso, le Mali, l’Ouganda, l’Iran, la République démocratique du Congo, le Honduras et la Somalie.

Selon le document, l’Éthiopie occupe la deuxième place du classement — son meilleur rang depuis la création de cette liste — tandis que le Mozambique, troisième, y figure pour la première fois. Le Burkina Faso, qui avait occupé la tête du classement deux années consécutives, recule à la quatrième place. De son côté, la RDC descend au huitième rang, après avoir figuré durablement dans le trio de tête.

“Ces évolutions ne reflètent pas d’améliorations significatives, mais mettent en lumière une dure réalité : la quasi-totalité des crises humanitaires prolongées sont désormais négligées”, souligne le rapport.

Face à ce constat alarmant, Jan Egeland, secrétaire général du NRC, tire la sonnette d’alarme. « La solidarité internationale est dépassée par des politiques de plus en plus introverties et nationalistes de pays donateurs jusque-là généreux. Cette situation aggrave le manque d’attention envers les personnes touchées par les crises et les déplacements, alors qu’un nombre record de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. En Europe, aux États-Unis et ailleurs, nous avons vu des donateurs tourner le dos à des personnes dans le besoin », a-t-il déclaré.

Le rapport révèle également que le déficit humanitaire mondial s’élève à 25 milliards de dollars, soit plus de la moitié des besoins non couverts. Un montant conséquent, mais qui ne représente qu’environ 1 % des dépenses militaires mondiales en 2024.

En tête de ce classement, le Cameroun fait face à trois crises prolongées ayant entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes. Pour le NRC, le pays incarne un “cas d’école de la négligence mondiale”, cumulant manque de médiatisation, de financement et d’initiatives diplomatiques. En 2024, la crise des déplacements au Cameroun a fait l’objet de 28 800 articles dans les médias, contre 451 000 pour la guerre en Ukraine.