Le match de la douzième journée de Ligue 1 entre le Milo FC et Renaissance FC a été le théâtre de violences hier. Des dérapages et des blessés qui ont fait passer le football au second plan. Le récit d’une triste soirée.

Mercredi 3 avril, alors que le Milo FC et la Renaissance FC se sont quittés en parfaite parité (1-1) à l’issue du temps réglementaire, le coup de sifflet final a lancé de violentes hostilités.

Remonté contre l’arbitre du match, Mohamed Felematou Keita, qui a accordé un penalty à la Renaissance FC en fin de match, M. Ismaël Kaba, entraîneur principal du Milo FC s’est empressé sur la pelouse pour demander de façon véhémente, des comptes à l’arbitre.

Ce dernier, frustré par cette attitude très déplacée de son vis-à-vis, l’expulse. Une décision qui envenime la situation, puisqu’il fera dans la foulée, l’objet d’attaques physiques de la part des supporters. Ce sont ensuite les joueurs de la Renaissance qui seront victimes. Coup de points, jets de pierres et accrochages s’en suivent ensuite. Le triste bilan a fait 2 blessés du côté de l’équipe visiteuse.

Kankan n’est pas étranger à cette pratique. Dans le passé et au fil des années, des incidents similaires ont déjà éclaté sur ce stade où les agents de sécurité n’arrivent pas à assurer la protection des athlètes.

Ce qui doit interpeller davantage la Ligue Guinéenne de Football Professionnel, qui a déjà ouvert son enquête.