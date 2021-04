A l’orée de la célébration des 61 an de l’indépendance du Sénégal, le Président Macky Sall dans son message à la Nation a lâché une «flèche» à son homologue guinéen Alpha Condé. Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, le Chef de l’État guinéen avait estimé “que toutes les tentatives de déstabilisation visant la Guinée, venaient de Sénégal. Tous les complots se font à Dakar…”a-t-il dit.

Par ailleurs, le Pr Alpha Condé reproche à son homologue Macky Sall de n’avoir pas donné une suite favorable à sa requête pour le déploiement de patrouilles mixtes le long des frontières entre la Guinée et le Sénégal. Le chef de l’Etat guinéen assure que le dirigeant sénégalais accepte que son pays serve de base arrière pour déstabiliser la Guinée. Ce qui est à la base de la fermeture des frontières terrestres depuis plus de cinq mois. Du berger à la bergère, le dirigeant Sénégalais rappelle au dirigeant guinéen que la première tâche régalienne de chaque État est celle d’assurer la sécurité de ses frontières nationales et leurs citoyens.

« La première tâche régalienne de l’Etat : celle d’assurer la sécurité, la sûreté et la quiétude de tous ceux qui vivent à l’intérieur de ses frontières, nationaux comme étrangers. Si les frontières restent toujours pertinentes au sens terrestre, maritime et aérien, les menaces sont constamment changeantes. Elles sont devenues plus diffuses, plus complexes, plus difficiles à prévenir et à combattre » a fait savoir Macky Sall.

Et de poursuivre en ces termes avant de prévenir: « En somme, c’est le monde qui est devenu plus dangereux face aux périls de toutes sortes : le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes transfrontaliers, les défis environnementaux et sanitaires. C’est pourquoi nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces» a-t-il annoncé

Il faut rappeler que la mission de la commission de la CEDEAO conduite par Jean-Claude Kassi Brou a fait des recommandations notamment en faveur de la réouverture des frontières entre la Guinée et ses deux voisins que sont le Sénégal et la Guinée-Bissau.