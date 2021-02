Après les incendies d’origine inconnue dans deux concessions voisines, dimanche 31 janvier et lundi 1er février 2021 à Tata 1, où les pertes ont été énormes alors qu’au moment du drame il n y’avait ni courant ni bougies dans ces maisons, dans la journée de ce mercredi 3 février, c’est le contenu de toute une maison qui est parti en fumée à Pounthioun .

Le père de la famille sinistrée que notre rédaction a rencontré après le drame explique: « cela fait 7 jours que nous essayons de maîtriser le feu, mais pendant tous ces jours nous avons pu l’éteindre dans trois chambres avant que ça ne s’aggrave nous avons même fait sortir nos affaires dehors et nous étions toujours en alerte. Sauf aujourd’hui où le pire est arrivé j’étais là le matin et à peine sorti, ils m’ont appelé pour me dire que cette fois, ils n’ont rien pu faire que la maison est en feu, je suis revenu et j’ai trouvé que ma maison est en fumée. Avant c’était tantôt des habits, tantôt un matelas ou une chaise qui prenait feu et les membres de la famille éteignaient cela vite mais à vrai dire je ne connais pas les causes de cette situation, on a tout perdu. Je remercie tout le monde, mes voisins et aussi les sapeurs-pompiers, telle est la volonté de Dieu » souligne Elhadj Mamadou Alpha.

Si certaines personnes pensent que ces feux sont dus à un phénomène surnaturel, interrogé sur cette situation qui prévaut à Labé, commandant Mohamed Lamine Diakité responsable des sapeurs-pompiers essaye de trouver des réponses.

« Nous concentrons désormais nos efforts sur la cause des incendies, les sapeurs-pompiers de maintenant c’est l’expérience, là où tout le monde parle de diable nous nous basons sur la science et je demanderai aux citoyens de nous laisser faire notre travail s’il y a ces genres de situation pour ne pas que les victimes d’incendies perdent tout » demande le soldat du feu.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360 à Labé