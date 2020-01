Scrutin du 16 février 2020: le PUP assume sa position

Le parti de l’unité et du progrès (PUP) a annoncé ce samedi 4 janvier 2020, qu’il ne va pas participer aux élections législatives du 16 février 2020.

Et pour cause ? L’ancien parti au pouvoir fustige le processus électoral et estime qu’un scrutin transparent ne peut pas être organisé avec le fichier actuel.

«Le PUP n’a pas déposé une liste. Cela veut dire que le PUP ne participe parce que nous ne sommes pas d’accord sur le fondamental qu’est le fichier électoral. Si le fichier n’est pas bon, les résultats ne seront pas bons», a déclaré le président Fodé Bangoura dans un point de presse.

A la question de savoir si le PUP va empêcher la tenue du scrutin comme l’entend le faire l’opposition guinéenne, M. Bangoura a souligné qu’il ne va pas “dévoiler son plan de guerre”.