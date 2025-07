Les opérations de démantèlement des nids de bandits se poursuivent dans la capitale Conakry. La direction générale de la Police nationale, à travers la coordination des BAC, a mené des enquêtes dans les localités de Simambossia et de Simbaya, relevant de la commune urbaine de Lambany.

Lors de cette descente, 13 personnes, dont une femme de moralité douteuse, ont été interpellées. Selon la capitaine Rama Baldé, chargée de communication de la direction générale de la police nationale, ces personnes ont été interpellées avec eux, “une quantité importante en vrac de chanvre indien, 58 boules de Kush, 7 comprimés de tramadol, un paquet de riz-là, 7 blocs de charbon, 3 pipettes et 4 armes blanches ont été saisies.”

Les opérations ont été rendues possibles grâce aux équipes mixtes mises en place à l’occasion. Des enquêtes conduites par le commissariat central de Nongo, ils ressortent que ces interpellés pourraient être poursuivis pour “détention, consommation et vente de substances psychotropes”, faits prévus et punis par l’article 812 et suivant du code pénal guinéen en vigueur.

Ces individus ont été présentés au tribunal de première instance de Dioxine pour répondre de leurs actes.

Ces opérations de ratissage s’inscrivent dans la dynamique de lutte contre l’insécurité et le fléau de la drogue qui cause des victimes afin de débarrasser des foyers criminogènes et instaurer un climat de paix et de sécurité.

La Direction Générale de la Police Nationale reste engagée dans la lutte sans relâche contre toute forme de délinquance et rappelle de la disponibilité du numéro vers 117 gratuitement ouvert à la population 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle en appelle à la collaboration de chacun et de tous.