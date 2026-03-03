Une nouvelle pénurie de carburant paralyse, ce mardi matin, la capitale guinéenne. De Foulamadina à Yattaya Fossedet, jusqu’à Kobaya où nous nous sommes rendus, le constat est sans appel : d’interminables files d’attente s’étirent devant les stations-service encore ouvertes, tandis que d’autres ont tout simplement cessé de fonctionner.

Sous un soleil de plomb, en pleine période de Ramadan et de carême, automobilistes, chauffeurs de taxi et conducteurs de moto patientent durant des heures dans l’espoir d’obtenir quelques litres de carburant. À la station Shell de Kobaya, la file d’attente était déjà impressionnante aux alentours de 11 heures.

Rencontré sur place après plus de deux heures d’attente, Joseph Ninamou, propriétaire d’engin roulant, ne cache pas son exaspération : “Depuis 9 heures, nous sommes là sous le soleil pour chercher du carburant sans rien avoir, c’est vraiment fatiguant. Regardez comment les gens sont alignés. Cette situation découle de la faiblesse de l’État. Parce que, depuis l’explosion du dépôt de carburant de Kaloum, les autorités devraient prévoir cette situation. Vous imaginez comment ça fait mal avec ce mois de ramadan ? Pire, on laisse d’autres activités pour perdre tout ce temps ici à cause de 5 litres. Parce que sans le carburant on ne peut rien faire. Il faut que l’État prenne ses responsabilités, puisque cette situation n’est ni la première, ni la deuxième encore moins la troisième.”

Un peu plus loin dans la file, Thierno Amire Diallo, conducteur de moto-taxi, redoute les répercussions économiques d’une telle crise :“Cette situation va fortement impacter les différentes activités, parce que nous vivons du quotidien du jour au lendemain. Si une solution n’est pas trouvée, nous risquons de subir plus de conséquences.”

Parallèlement, plusieurs stations-service restent quasiment à l’arrêt, aggravant les difficultés de déplacement dans la ville. Aux ronds-points et carrefours stratégiques, de nombreux passagers attendent, visiblement impatients, un moyen de transport devenu rare.