Alors que des inquiétudes émergent quant à une possible perturbation de l’approvisionnement en carburant, sur fond de tensions internationales liées au différend opposant les États-Unis à l’Iran, l’Union des consommateurs de Guinée (UCG) a publié un communiqué pour rassurer l’opinion publique et interpeller les gérants de stations-service.

Dans une déclaration rendue publique ce mardi 3 mars 2026, l’organisation affirme que la situation actuelle au Moyen-Orient n’a, à ce stade, aucun impact direct sur les pays africains, y compris la Guinée. « La crise en Iran n’a actuellement pas d’impact direct sur les pays africains, notamment la Guinée. Nous exhortons les gérants de stations-service à maintenir un approvisionnement régulier et à éviter toute rétention de stock », indique l’UCG dans son communiqué.

L’organisation appelle également les citoyens à faire preuve de responsabilité face aux rumeurs faisant état d’une éventuelle pénurie. « Nous invitons les citoyens-consommateurs à rester calmes et à ne pas céder à la panique », souligne-t-elle. Selon l’UCG, l’approvisionnement en carburant doit être assuré pour l’ensemble des usagers, dans l’attente d’éventuelles communications officielles faisant état d’une rupture ou de difficultés d’approvisionnement.

Cette prise de position intervient dans un contexte de forte affluence observée dans plusieurs stations-service de Conakry, où de nombreux conducteurs se pressent pour faire le plein. Une situation qui alimente les spéculations sur une possible tension du marché du carburant, dans un climat marqué par les développements géopolitiques enregistrés depuis le 28 février dernier.