Les habitants de Conakry se sont réveillés, ce mardi 3 mars 2026, sur fond de rumeurs évoquant une possible crise de carburant, dans un contexte international marqué par des tensions au Moyen-Orient.

Face aux inquiétudes liées à une éventuelle perturbation de l’approvisionnement en produits pétroliers, la Société nationale des pétroles (SONAP) a publié un communiqué pour rassurer l’opinion publique.

Dans sa déclaration, l’entreprise publique assure que la situation est maîtrisée. « Les stocks de carburant actuellement disponibles dans nos dépôts, ainsi que les cargaisons déjà sécurisées et en cours d’acheminement, permettent de couvrir pleinement les besoins nationaux », affirme la SONAP.

La société précise également que, à ce jour, l’approvisionnement des stations-service sur l’ensemble du territoire national se poursuit normalement, conformément à la planification habituelle. « Il n’existe donc aucune rupture ni tension structurelle sur l’approvisionnement en produits pétroliers », insiste-t-elle.

Tout en reconnaissant les préoccupations des usagers, la SONAP appelle à la responsabilité collective, invitant la population « à éviter la spéculation ainsi que les attroupements dans les stations-service, car cela pourrait nuire à une distribution efficace des produits disponibles aux usagers et créer des tensions évitables ».

L’entreprise remercie enfin la population pour sa compréhension et sa coopération, réaffirmant son engagement à garantir la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement du pays en produits pétroliers.