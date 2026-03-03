Washington a annoncé, ce lundi 2 mars, une nouvelle série de sanctions visant l’armée rwandaise et quatre de ses officiers supérieurs. La décision, rendue publique par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), reproche à Kigali un soutien opérationnel direct au mouvement rebelle M23 et à ses alliés actifs dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Évoquées depuis plusieurs semaines, ces mesures inscrivent désormais l’armée rwandaise sur la liste noire américaine. Elles entraînent le gel des avoirs détenus aux États-Unis et interdisent toute transaction avec des ressortissants ou des entreprises américaines. Une dérogation temporaire a toutefois été prévue pour les contrats et opérations en cours, valable jusqu’au 1er avril 2026.

Intervenant au nom du Département d’État, Thomas Pigott a replacé cette décision dans le contexte des récents développements sur le terrain. Quelques jours après la signature de la déclaration liée aux accords de Washington, des combattants de l’AFC/M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle d’Uvira, a-t-il affirmé, dénonçant une violation manifeste de ces engagements.

Déjà sanctionné par Washington et par les Nations unies, le M23 est, selon le porte-parole américain, responsable de graves violations des droits humains et d’exactions contre des civils, notamment des femmes et des enfants. Thomas Pigott estime que l’appui continu de l’armée rwandaise et de sa haute hiérarchie a permis au mouvement de s’emparer de territoires souverains congolais et de poursuivre ses actions.

« La mesure annoncée aujourd’hui illustre la détermination des États-Unis à faire respecter les accords de Washington », a déclaré le porte-parole, assurant que Washington était prêt à mobiliser l’ensemble des leviers à sa disposition, reprenant en cela des propos attribués au président Trump.

Côté rwandais, le président Paul Kagame avait, début février, rejeté toute responsabilité dans le déclenchement du conflit en RDC. « La guerre en RDC n’a pas été déclenchée par le Rwanda, ni n’a commencé à partir du Rwanda », avait-il déclaré, affirmant par ailleurs qu’il ne se laisserait pas « étouffer » par d’éventuelles sanctions.

Dans la soirée de lundi, les autorités de Kinshasa ont exprimé leur « profonde reconnaissance » envers Washington, saluant une décision qu’elles considèrent comme un signal fort face à l’implication présumée du Rwanda dans le conflit à l’est du pays.