Face aux rumeurs persistantes autour du séjour prolongé à l’étranger du président Mamadi Doumbouya, son entourage multiplie les prises de parole pour rassurer l’opinion nationale et internationale.

Son conseiller personnel, Thierno Mamadou Bah, a annoncé sur RFI, ce mardi 3 mars 2026, le retour imminent du chef de l’État. “J’ai pu vous assurer et rassurer l’ensemble de nos compatriotes guinéens que le chef de l’État, Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, avec qui j’ai longuement échangé hier et lundi, regagnera Conakry ce vendredi 6 mars et à partir de 11 heures”, a-t-il déclaré, en précisant l’agenda présidentiel. “A son arrivée, il accomplira la grande prière du vendredi dans une des mosquées de la capitale avant de rejoindre le palais Mohamed V”.

S’exprimant sur les spéculations liées à l’état de santé du président, Thierno Mamadou Bah a assuré que celui-ci est en bonne condition physique et prêt à reprendre pleinement ses activités. “Je peux vous dire qu’après quelques jours de repos bien mérités, le Président est en excellente forme. Il est pleinement déterminé, comme toujours d’ailleurs, à poursuivre avec rigueur la conduite des réformes engagées et à répondre aux attentes légitimes du peuple guinéen à l’occasion de son septennat qu’il a déjà débuté”, a conclu le conseiller.