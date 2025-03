Alors que le chef de l’État a promis la tenue des élections en 2025, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté semble relativiser cette échéance. Insistant sur la nécessité de privilégier le développement plutôt que les processus électoraux, il affirme que “la base d’un pays, ce ne sont pas les élections, mais le quotidien des habitants”. Une déclaration qui alimente les interrogations sur la volonté réelle des autorités de respecter leur engagement pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Lors d’un atelier d’échange et de réflexion stratégique des conseillers de la présidence et d’autres institutions, les 26 et le 27 février, le ministre des Affaires étrangères a relativisé l’organisation des élections. “Je suis sûr et certain que cette vision du chef de l’État sera une boussole pour le reste du monde pour savoir que la base de tout pays, ce ne sont pas les élections, la base de tout pays, ce ne sont pas des slogans politiques. La base d’un pays, c’est le quotidien au réveil jusqu’au coucher du plus petit habitant dans le plus petit hameau. Et c’est ça que veut le chef de l’État, que ce plus petit habitant dans le plus petit hameau ressente qu’il a quelque chose sous la terre et sur la terre quelque chose que Dieu lui a donné et qu’il peut en profiter. C’est cela, Simandou 2040”, a-t-il affirmé.

Alors que le chef de la junte s’est engagé à organiser des élections pour un retour à l’ordre constitutionnel, la récente sortie du ministre des Affaires étrangères semble en décalage avec cette promesse. Reléguant les échéances électorales au second plan, il met en avant le développement et le quotidien des populations comme priorité. Pourtant, dans son discours de Nouvel An, le général Mamadi Doumbouya avait annoncé la prise d’un décret au premier trimestre 2025 pour convoquer un référendum constitutionnel. De quoi alimenter le doute sur la tenue effective du calendrier de transition.