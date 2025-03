L’Union des forces démocratiques de Guinée a réagi ce lundi 3 mars 2025, à l’information faisant état d’une rencontre tenue au Palais Mohamed 5 entre le général Mamadi Doumbouya et certains cadres de cette formation politique. La direction nationale de l’UFDG dénonce des manœuvres de déstabilisation du parti orchestrée par la junte et lance un appel à ses militants.

Dans une déclaration rendue publique le parti de Cellou Dalein Diallo précise d’abord qu’ aucune instance n’a été notifiée d’une telle rencontre, affirmant qu’elle est l’aboutissement des processus de tractations et de négociations menées depuis plusieurs mois, s’inscrivant dans le cadre d’une politique de débauchage de ses cadres.

L’UFDG réaffirme son attachement au strict respect de la Charte de la Transition, ainsi qu’à la défense des droits humains et des libertés fondamentales.

En conséquence, “le Parti demeure fermement opposé aux violations des droits et libertés des citoyens, notamment aux assassinats impunis de manifestants, aux enlèvements et disparitions forcées, ainsi qu’au musellement de la presse, pratiques auxquelles la junte continue de se livrer en toute impunité”, lit-on dans la déclaration.

Elle indique que la dénonciation et la lutte contre “ces comportements liberticides” du CNRD sont des devoirs fondamentaux pour tout militant et responsable de l’UFDG.

“Soutenir aujourd’hui le CNRD, c’est se rendre complice de ces violations massives et récurrentes des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que de la confiscation du pouvoir politique par le Général Mamadi Doumbouya”, précise-t-on dans la déclaration.

Bien qu’il s’agit pour le moment d’une participation suspecte, la direction nationale de l’UFDG annonce qu’ “elle tirera toutes les conséquences de la participation de ses cadres à cette rencontre avec le Président de la Transition”.

Face à ce qu’elle considère comme une campagne de déstabilisation menée dans le but de promouvoir la candidature de Mamadi Doumbouya, l’UFDG appelle ses responsables, militants et sympathisants à la vigilance et à une mobilisation exceptionnelle.