L’université Al-Eamar lance le premier master finance islamique en Guinée

C’est depuis janvier 2019, que l’Université Al-Eamar de Guinée et l’École International de Commerce de Dunkerque en France (ISCID-CO) ont entamé un partenariat inter-universitaire. C’est dans cette démarche que les deux institutions ont inscrit dans leurs programmes de lancer un master Finance Islamique et Audit en Guinée (FIAG) à dimension nationale et Internationale.

Après une année de démarche auprès des autorités en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le 4 Décembre 2019, l’Université Al-Eamar de Guinée obtient l’autorisation du gouvernement Guinéen d’ouvrir le master FIAG. C’est dans cette optique que le Directeur du master FIAG, Dr. Amen ABIASSI et Directeur de l’école ISCID-CO, a effectué une visite à Conakry du 20 au 26 Janvier 2020 pour la campagne de lancement du programme de master.

A cet effet, Dr. Amen ABIASSI et Dr. Mohamed Abdoulaye BAH, Recteur de l’Université Al-Eamar ont saisi cette opportunité pour rencontrer Abdoulaye Yéro BALDE, ministre de l’enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique (MESRS) de l’époque. Au cours de cette rencontre, le Ministre de MESRS, s’est dit « très convaincu du master en Finance Islamique et Audit » que les deux institutions mettent en place, et assure que cette formation « contribuera au développement socio-économique de notre pays ».

La Banque Islamique de Guinée, l’ISCID-CO et l’université Al-Eamar de Guinée se sont associés pour lancer cette première formation de master spécialisé en Finance Islamique et Audit en Guinée. « Il existe en République de Guinée une multitude de formations en Finance et Audit dans les écoles et les universités, mais offrent rare en finance Islamique voire inexistant », constate les deux institutions.

Ce nouveau programme se donne pour objectif de former des techniciens bancaires, des assureurs et des cadres dont le but est de promouvoir le produit financier islamique.

Dans ce cycle de formation, les apprenants auront deux avantages :

Etre formé par une équipe d’enseignants chercheurs : qui donneront le contexte théorique de la finance islamique et présenteront le résultat de leurs recherches. Etre accompagné par des professionnels (banquiers et consultants) qui assisteront les apprenants du master FIAG dans leurs projets professionnels.

Le master dure deux années d’études, à plein temps soit 120 Crédits (ECTS) comprenant cours théorique et stage.

« Remettre les apprenants du master FIAG au cœur de la formation professionnelle et les accompagner tout au long de leurs parcours académique, sont parmi les objectifs visés par ce master », souligne Monsieur BAH Mamadou Madany, chargé du programme.

Les diplômés du master FIAG, après leurs formations, pourront exercer dans les établissements de crédits, Asset management, Banques privées, Cabinets d’Audits, Sociétés de capital-risque, etc.

Lors d’une visite de prise de contact de l’association guinéenne pour la promotion de la finance islamique en Guinée (AGFI), le président de cette association et directeur de la Banque Islamique de Guinée, Monsieur DIEYE Sidy, a assuré les apprenants qu’il y’a beaucoup « d’opportunités » à saisir dans le domaine de la finance islamique en république de Guinée.

Les cours ont débuté depuis le 07 février 2020, dans l’enceinte de l’Université Al-Eamar de Guinée par le cours intitulé : Régime juridique de contrat de la finance islamique, dispensé par Monsieur Diallo Mamadou Cellou, diplômé en Finance Islamique, de la Malaisie.

L’université Al-Eamar de Guinée est un établissement privé créée en 2006. Elle est à la croisée de deux mondes : celui de l’enseignement de la théologie, de l’éducation islamique d’une part, et des sciences économiques et gestions d’autre part.

Il faut rappeler que la banque islamique de Guinée est un partenaire fiable et impliqué, qui s’engage à accompagner les apprenants dans le domaine des stages.