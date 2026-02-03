Depuis près de trois mois, la pénurie d’extraits de naissance perturbe les démarches administratives de nombreux citoyens à travers le pays. Étudiants, candidats au voyage et pensionnaires en font les frais. Interrogé par Guinée360, Amadou Konia Camara, officier délégué de l’état civil de la commune urbaine de Ratoma, revient sur l’origine de cette situation et rassure quant à un retour imminent à la normale. Entretien!

Guinée360 : Quelles sont les raisons de la pénurie d’extraits de naissance observée depuis plusieurs mois ?

Amadou Konia Camara : Je ne saurais vous expliquer précisément l’origine de cette rupture. Toutefois, à ma connaissance, la pénurie dure depuis quelques mois et ne concerne pas uniquement Ratoma, mais l’ensemble du territoire national. Cela dit, des dispositions sont en train d’être prises par les autorités afin que, dans un délai raisonnable, les centres d’état civil soient dotés de ces supports indispensables, sans lesquels les citoyens ne peuvent obtenir leurs actes de naissance.

Depuis combien de temps cette situation perdure-t-elle ?

Cela fait environ trois mois. En tant que service public, nous faisons de notre mieux pour soulager la population. Dans certains cas, des documents provisoires permettent de résoudre des situations urgentes. Il y a, par exemple, des citoyens engagés dans des procédures de voyage, des étudiants qui doivent finaliser leurs inscriptions ou encore des pensionnaires appelés à régulariser leur situation administrative. Lorsqu’ils se présentent à nous, nous essayons, dans la mesure du possible, de leur apporter des solutions adaptées. Mais je tiens à rassurer : cette situation sera très bientôt réglée et deviendra un lointain souvenir.

Quelles mesures concrètes sont prises pour sortir de cette crise ?

Notre rôle consiste à recevoir les citoyens et à leur établir les actes d’état civil. Lorsqu’il s’agit de situations réellement urgentes, nous faisons tout notre possible pour y répondre. Et lorsque cela n’est pas possible, nous prenons le temps d’expliquer aux citoyens que cette situation ne dépend pas de nous. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous recevons des usagers sans pouvoir immédiatement les satisfaire. Les supports nécessaires sont fournis par l’État, et aujourd’hui, l’État est en train de prendre toutes les dispositions pour que, très rapidement, les centres d’état civil soient à nouveau opérationnels et fonctionnent normalement.

Quel impact cette pénurie a-t-elle sur l’affluence dans les services d’état civil à Ratoma ?

Il faut reconnaître que l’affluence a légèrement baissé. Les citoyens sont informés de la crise et prennent leur mal en patience. Cela explique en partie la baisse de fréquentation. Cependant, il ne faut pas oublier que lorsqu’une personne est confrontée à une urgence, elle est naturellement impatiente. Nous en sommes conscients. C’est pourquoi nous avons mis en place une priorisation des dossiers, non pas pour exclure ou favoriser certains citoyens, mais pour répondre en priorité aux cas les plus urgents. Je tiens à rassurer encore une fois : l’État est en train de prendre les mesures nécessaires pour que la situation revienne rapidement à la normale. L’acte d’état civil est un droit fondamental pour le citoyen, et pour nous, agents de l’État, sa délivrance est une obligation.