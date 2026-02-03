Une semaine après la nomination du Premier ministre, Bah Oury, et la publication de l’ossature du gouvernement, le président Mamadi Doumbouya, a entamé, ce lundi 2 février 2026, la composition partielle de la nouvelle équipe gouvernementale. Par décret lu à la RTG, vingt (20) ministres sur les vingt-neuf (29) prévus ont été nommés. Cette première vague de nominations laisse ainsi neuf départements ministériels encore sans titulaires au sein du gouvernement dirigé par Bah Oury.

Parmi les portefeuilles restant à pourvoir figurent plusieurs ministères stratégiques, notamment ceux de la Défense nationale et de la Fonction publique, dont les responsables sont attendus dans les prochains jours.

Ci-dessous, la liste des neuf (9) départements ministériels encore vacants :

1. Ministère de la Défense nationale

2. Ministère de l’Énergie

3. Ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement

4. Ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique

5. Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale

6. Ministère de l’Agriculture

7. Ministère de l’Industrie et du Commerce

8. Ministère de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures

9. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire

La suite de la composition du gouvernement est attendue dans les jours à venir, afin de compléter l’équipe chargée de mettre en œuvre la feuille de route de la transition.