Ibrahima Sory II Tounkara, magistrat ayant présidé le procès du massacre du 28 septembre 2009, a été nommé ce lundi 2 février 2026 ministre de la Justice et des Droits de l’Homme par le président Mamadi Doumbouya. Cette nomination a suscité de vives réactions au sein des associations de victimes.

Interrogée par Guinee360, Asmaou Diallo, présidente de l’Association des victimes parents et amis, s’est dite satisfaite de ce choix. « Je suis vraiment très satisfaite. C’est quelqu’un qui connaît très bien notre structure et maîtrise parfaitement le dossier du procès du 28 septembre. Il a travaillé de manière sérieuse et tout le monde a apprécié son engagement », a-t-elle déclaré.

Selon elle, l’arrivée d’Ibrahima Sory II Tounkara à la tête du département de la Justice pourrait contribuer à accélérer la procédure judiciaire encore en cours. « Je suis convaincue que sa nomination va améliorer la situation. Les choses vont bouger, d’autant plus qu’il reste encore des étapes importantes, notamment d’autres procédures et un procès en appel. Nous estimons qu’avec sa présence, le processus va rentrer dans l’ordre et que le procès du 28 septembre connaîtra enfin son aboutissement, dans l’honneur », a-t-elle ajouté.

Asmaou Diallo a également salué le travail accompli par le nouveau ministre lorsqu’il présidait la Cour durant le procès. « Il a démontré ses capacités et son engagement en faveur d’une justice humaine. Personnellement, je lui suis très reconnaissante et nous espérons que cette dynamique va se poursuivre », a-t-elle conclu.