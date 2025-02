La première édition de l’Afrinov Tech Expo se déroulera du 11 au 13 février 2025 à Conakry. Les organisateurs étaient face à la presse ce lundi 3 février 2025 pour dévoiler les grandes lignes de l’événement.

Placée sous le thème “Connecter la Guinée vers un avenir numérique inclusif”, cette foire dédiée à l’innovation technologique en Guinée et en Afrique a pour objectif de rassembler les acteurs clés du secteur technologique afin de favoriser les partenariats et le partage d’expériences.

Dans son discours, le commissaire général Aboubacar Sidiki Condé a mis en avant les opportunités qu’offre la foire technologique de Guinée. Selon lui, durant ces trois jours, l’événement réunira des esprits brillants, les entreprises les plus innovantes et des passionnés de technologie pour découvrir, partager et façonner ensemble le futur.

“Cet événement sera également une opportunité d’affaires pour nos exposants à travers des réunions dans le Business Room, avec l’intervention des Business Angels mobilisés à cet effet. Pendant ces trois jours, nous assisterons à des expositions, des panels, des masterclasses, des plénières présentant des solutions technologiques, des ventes de solutions, ainsi qu’à une compétition CTF en sécurité informatique, avec des remises de prix à la clôture. Je tiens chaleureusement à remercier tous nos partenaires, exposants, chercheurs, entrepreneurs et visiteurs qui contribuent à faire de cet événement un succès. Votre présence et votre engagement témoignent du fait que l’innovation est une aventure collective. Nous vous invitons à explorer, poser des questions, débattre et repousser les limites de tout ce qui est possible”, a expliqué le commissaire général.

Pour Nantenin Sako, responsable de la communication de l’Afrinov Tech Expo, la foire technologique de Guinée et d’Afrique sera un lieu de rencontre entre startups, investisseurs et acteurs du numérique.

Elle se réjouit déjà de l’engouement suscité par l’événement depuis son annonce. “Nous aurons 21 exposants, 5 business angels, et à ce jour, 4 investisseurs seront présents. Plus de 800 visiteurs se sont déjà inscrits, et avec notre plateforme en ligne, nous nous attendons à un afflux encore plus important d’ici le jour de l’événement”, a-t-elle indiqué.