Absent à l’ouverture du procès, le 20 janvier 2025, le leader du parti Pades s’est finalement présenté devant la Cour de répression des infractions et financières (Crief), ce lundi 3 février 2025.

Ousmane Kaba et trois autres anciens ministres sont poursuivis pour des faits présumés de”faux et usage de faux en écriture publique et abus de confiance”.